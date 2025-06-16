خامنئي: "النصر قريب.. وإيران ستتغلب على الكيان الصهيوني بإذن الله"

وكالات

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الإثنين، إن النصر قريب، مؤكدًا أن إيران ستنتصر على الكيان الصهيوني، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.

وجاء في تغريدة لخامنئي عبر منصة "إكس": "نصرٌ من الله وفتحٌ قريب.. إيران ستتغلب على الكيان الصهيوني بإذن الله."

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا غير مسبوق، بعد تبادل الضربات بين إيران و"إسرائيل"، وسط مخاوف متزايدة إقليميًا ودوليًا بشأن مستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي آخر التطورات، أعلن التلفزيون الإيراني، منذ قليل، عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة، في ظل التصعيد العسكري المستمر بين طهران وتل أبيب.