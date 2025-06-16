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يسرائيل كاتس: علي خامنئي تحول إلى قاتل جبان.. وسكان طهران سيدفعون الثمن قريبا

09:02 ص الإثنين 16 يونيو 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن الديكتاتور المتغطرس في إيران، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، "تحول إلى قاتل جبان"، متوعدا سكان طهران بدفع الثمن.

وقال كاتس: "الديكتاتور المتغطرس من طهران أصبح قاتلا جبانا يطلق النار على الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل لردع جيش الدفاع الإسرائيلي عن مواصلة هجومه الذي يضعف قدراته".

وأضاف الوزير كاتس: "سيدفع سكان طهران الثمن، وقريبا"، وفقا لروسيا اليوم.

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يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي المرشد الأعلى علي خامنئي
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