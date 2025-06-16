

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن الديكتاتور المتغطرس في إيران، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، "تحول إلى قاتل جبان"، متوعدا سكان طهران بدفع الثمن.

وقال كاتس: "الديكتاتور المتغطرس من طهران أصبح قاتلا جبانا يطلق النار على الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل لردع جيش الدفاع الإسرائيلي عن مواصلة هجومه الذي يضعف قدراته".

وأضاف الوزير كاتس: "سيدفع سكان طهران الثمن، وقريبا"، وفقا لروسيا اليوم.