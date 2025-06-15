بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل بسبب الحرب مع إيران

لندن - (د ب أ)

نصحت الحكومة البريطانية مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل على خلفية صراعها المتواصل مع إيران.

وحدثت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية إرشادات السفر، اليوم الأحد، لتنصح "بعدم السفر نهائيا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وواصلت إسرائيل وإيران تبادل إطلاق النار خلال مساء اليوم الأحد، بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن إرسال المزيد من طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني إلى المنطقة على خلفية تصاعد الأعمال العدائية.

وحذر موقع وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية من أن "تأمين السفر قد يصبح غير صالح" إذا سافر الأشخاص خلافا للنصيحة، واصفا الوضع الحالي بأنه "سريع التطور وينطوي على مخاطر كبيرة".

وقالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في وقت سابق اليوم الأحد إن إرسال المزيد من الطائرات إلى المنطقة "لا يعني" أن المملكة المتحدة في حالة حرب.

وفقا لما هو متداول، تم نشر طائرات تزويد بالوقود إضافية من قواعد بريطانية، وسيتم إرسال المزيد من طائرات تايفون السريعة إلى المنطقة.

وأشارت راشيل ريفز أيضا إلى أن المملكة المتحدة "من المحتمل" أن تدعم إسرائيل، لكنها امتنعت عن التعليق على "ما قد يحدث في المستقبل".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان إعلان ستارمر يعني أن المملكة المتحدة في حالة حرب، قالت راشيل ريفز لقناة "سكاي نيوز" البريطانية: "لا، هذا لا يعني أننا في حالة حرب".

وأضافت ريفز: "ولم نكن نشارك في هذه الضربات أو في هذا الصراع، لكن لدينا أصولا مهمة في المنطقة، ومن الصواب أن نرسل طائرات لحمايتها، وهذا ما فعلناه".

وأكدت ريفز: "إنها خطوة احترازية."

وكان ستارمر قد رفض استبعاد احتمال التدخل في الصراع بشكل كامل، وأشارت ريفز، اليوم الأحد، إلى أن المملكة المتحدة "من المحتمل" أن تدعم إسرائيل في المستقبل.

وتشن إسرائيل هجمات منذ فجر أول أمس الجمعة استهدفت منشآت عسكرية ونووية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل. وأسفر تبادل الهجمات عن سقوط جرحي وقتلى من الجانبين.