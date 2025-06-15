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إيران تعلن مقتل 6 قادة عسكريين آخرين بهجمات إسرائيلية

05:52 م الأحد 15 يونيو 2025

مقتل 6 قادة عسكريين آخرين بهجمات إسرائيلية

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طهران - (د ب أ)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل ستة جنرالات آخرين، مما يرفع إجمالي عدد كبار الضباط الذين لقوا حتفهم في الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى 14 على الأقل.

ومن بين القتلى شخصيات بارزة مثل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي ورئيس الأركان محمد باقري.

وتأتي هذه الخسائر وسط ثلاثة أيام من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجموعة من المواقع الإيرانية، بما في ذلك المنشآت النووية والقادة العسكريين وعلماء نوويين والمنشآت الدفاعية والمدن والمواقع النفطية.

وأدانت إيران الضربات باعتبارها إعلان حرب، وردت بهجمات بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية.

ومن المتوقع إقامة جنازة لسلامي وباقري وقادة آخرين بعد غد الثلاثاء، وفقًا لوكالة تسنيم للأنباء، وهي وسيلة إعلامية وثيقة الصلة بالحرس الثوري.

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