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سوريا تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطيران

01:16 ص الأحد 15 يونيو 2025

سوريا

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دمشق - (د ب أ)

أعلنت الخطوط الجوية السورية إيقاف جميع رحلاتها الجوية المقررة يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وذلك نتيجة التوترات الأمنية في المنطقة وإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران.

‎وأوضحت الخطوط الجوية في بيان مساء يوم السبت "تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة المسافرين وطواقم الطيران، وبناءً على التنسيق مع الجهات المختصة في الطيران المدني".

‎ودعت الخطوط الجوية جميع المسافرين إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، أو التواصل مع مكاتب الحجز والاستعلام، لمعرفة التفاصيل المتعلقة برحلاتهم وإعادة جدولتها.

وكانت الخطوط الجوية السورية قد أعلنت السبت إعادة حركة الطيران ظهر اليوم بعد توقف لمدة 24 ساعة.

وعبرت مساء اليوم عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ من مناطق ريف دمشق ودرعا والقنيطرة باتجاه اسرائيل.

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