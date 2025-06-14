العراق والإمارات يحذران من استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل

بغداد - (د ب أ)



حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم السبت، من خطورة استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية تطول جميع دول المنطقة، فضلا عن التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تلحق ضرراً بالاقتصاد العالمي.



وشدّد الوزيران خلال اتصال هاتفي بينهما "على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم المسار التفاوضي بين إيران وأمريكا، بما يُسهم في تهدئة الأوضاع ومنع تفاقم التوتر"، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.



واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور والتفاهم المشترك، والتنسيق الدبلوماسي بين البلدين، بما يسهم في وقف الصراع والحد من تداعياته على أمن واستقرار المنطقة.