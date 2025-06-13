الهجوم الإسرائيلي على إيران.. أنباء عن استهداف موقع نطنز النووي مجددًا

وكالات

أكد التلفزيون الإيراني، أن الضربات الإسرائيلية لا تزال مستمرة صباح اليوم الجمعة، مستهدفة منشآت استراتيجية في عدة مدن إيرانية، من بينها موقع نطنز النووي الرئيسي، حسب ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.

ووفقًا للتلفزيون الإيراني، فإن موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، أحد أهم مرافق البرنامج النووي الإيراني، تعرض لهجوم صاروخي جديد، في تصعيد خطير للهجوم الذي بدأ فجر اليوم.

وبحسب التقرير ذاته، شملت الضربات أيضًا ضواحي مدينتي تبريز وشيراز، حيث وُصفت العمليات بأنها "هجوم عدواني ومنسق" نفذته إسرائيل ضد مواقع ذات أهمية عسكرية وصاروخية.

لمتابعة كل ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على إيران (اضغط هنا)