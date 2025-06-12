إسرائيل ترحل ستة نشطاء آخرين من طاقم السفينة مادلين

القدس - (أ ب)

من المنتظر أن ترحل إسرائيل ستة نشطاء آخرين كانوا قد اُحتجزوا عندما اعترضت إسرائيل سفينة المساعدات مادلين التي كانت متجهة إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب، حسبما قالت المنظمة الحقوقية التي تمثلهم.

ومن بين الستة، رحمة حسن عضو البرلمان الأوروبي التي منعتها إسرائيل سابقا من دخول إسرائيل وقطاع غزة، مستشهدة بدعمها لمقاطعة إسرائيل.

وكان الستة بين 12 راكبا، من بينهم ناشطة المناخ جريتا تونبرج، على متن السفينة مادلين التي كانت تسعى لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة وتوصيل كمية رمزية من المساعدات.

وسيطرت إسرائيل على السفينة في وقت مكبر من يوم الاثنين الماضي ورحلت تونبرج وثلاثة آخرين في اليوم التالي.

ومن المتوقع ترحيل آخر اثنين من الناشطين غدا الجمعة، بحسب مركز "عدالة" الحقوقي المسجل في إسرائيل كجمعية غير ربحية والذي يمثل النشطاء.

وقال المركز إن النشطاء تعرضوا "لسوء معاملة وإجراءات عقابية ومعاملة عدوانية، وجرى احتجاز اثنين من المتطوعين في الحبس الانفرادي لبعض الوقت".

ورفضت السلطات الإسرائيلية التعليق على معاملتهم. وتقول إسرائيل إنها تعامل المحتجزين بأسلوب قانوني وتحقق في أي مزاعم بسوء المعاملة.