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بعد إخراج كافة المستشفيات عن الخدمة.. صحة غزة: الوضع كارثي

04:36 م الأربعاء 11 يونيو 2025

قطاع غزة

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة "كارثي"، وذلك بعد خروج كافة المستشفيات عن الخدمة، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل ونفاد الإمكانيات الطبية.

وجددت الوزارة في بيان لها نداءها إلى كافة الجهات الدولية والإنسانية المعنية، للتدخل الفوري والعاجل من أجل إنقاذ المنظومة الصحية المهددة بالانهيار الكامل في ظل الظروف الراهنة.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 123 شهيداً، بالإضافة إلى 474 جريحاً.

وأعلنت الوزارة ارتفاع إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 55,104 شهداء، و127,394 جريحاً، كما أفادت الوزارة أن حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025، بلغت 4,821 شهيداً و15,353 جريحاً، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في وتيرة الاستهداف.

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