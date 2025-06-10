مستشفى القدس: 12 شهيدًا وأكثر من 124 مصابًا من منتظري المساعدات

وكالات

أفاد مستشفى القدس بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بوقوع 12 شهيدًا وأكثر من 124 مصابًا من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وأمس الاثنين، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، استشهاد 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 شخص يوم الإثنين بنيران إسرائيلية، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى مركزين لتوزيع المساعدات.

وكانت العديد من الدول والمؤسسات الإنسانية الغربية أعلنت معارضتها آلية عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" لتوزيع المساعدات، لتكون البديل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي حظرتها سلطات الاحتلال.