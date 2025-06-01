الأمير هاري يسعى لتغيير لقبه إلى "سبنسر" تكريمًا لوالدته ديانا

الأمير هاري يسعى لتغيير لقبه إلى ''سبنسر'' تكريمًا

كتبت- سلمى سمير:

كشفت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" البريطانية أن الأمير هاري ناقش تغيير لقبه العائلي من "ماونتباتن-وندسور" إلى "سبنسر" – نسبة إلى عائلة والدته الأميرة ديانا – وذلك في خطوة من شأنها أن تشكل قطيعة رمزية مع المؤسسة الملكية البريطانية، بحسب الصحيفة.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، فإن دوق ساسكس استشار خاله، تشارلز سبنسر، إيرل سبنسر، خلال زيارة نادرة إلى بريطانيا، بشأن إمكانية التخلي عن الاسم الذي يحمله هو وأطفاله، لصالح اسم عائلة والدته. غير أن خاله نصحه بعدم المضي في هذه الخطوة نظرًا للتعقيدات القانونية المحتملة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الحديث عن تغيير الاسم يُعد دلالة واضحة على عمق الخلاف القائم بين الأمير هاري وعائلته، خاصة "وأن هذه الخطوة – لو تمت – ستُغضب والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير ويليام".

يُشار إلى أن اسم "ماونتباتن-وندسور" هو اللقب الرسمي لأحفاد الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، حيث يجمع بين اسم العائلة الملكي "وندسور" ولقب الأمير فيليب الذي تبناه حين حصل على الجنسية البريطانية عام 1947.

ويحمل طفلا الأمير هاري وميجان، آرتشي وليليبت، هذا اللقب على أوراقهما الرسمية. ولو تم تغيير الاسم، ستصبح ليليبت تُدعى "ليليبت ديانا سبنسر".

في السياق نفسه، تؤكد الحكومة البريطانية أن تغيير الاسم قانونيًا لا يتطلب بالضرورة إجراءات رسمية، لكن يُنصح باستخدام وثيقة تُعرف بـ"ديد بول" لتحديث الوثائق الحكومية.