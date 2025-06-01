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رئيس إسرائيل يدعو فرنسا للتحرك بعد الاعتداءات على مواقع يهودية في باريس

04:43 ص الأحد 01 يونيو 2025

الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج

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وكالات

دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة منفذي الاعتداءات على عدد من المواقع اليهودية في باريس.

وعبر هرتسوج في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي عن "صدمته" جراء الاعتداءات التي طالت أيضا الكنيس في حي ماريه الذي بناه الحاخام جويل هرتسوج، الجد الأكبر لرئيس إسرائيل.

وأضاف: "أدعو السلطات الفرنسية إلى التحرك بسرعة وحزم لمحاسبة المسؤولين وحماية الجالية اليهودية من الكراهية وأي نوع من الاعتداءات".

وأشار إلى أنه تحدث مع ممثلي الجالية اليهودية في فرنسا للتعبير عن تضامنه معهم.

يذكر أن عددا من المواقع اليهودية في باريس تعرضت للهجمات، يوم السبت، بما فيها نصب تذكاري لضحايا محرقة اليهود و3 كنائس يهودية إضافة إلى مطعم يهودي، وفقا لسكاي نيوز.

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