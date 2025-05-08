الهند: لم نستهدف أي مواقع عسكرية في باكستان ولم يكن لدينا النية للتصعيد

وكالات

‌‏قالت وزارة الخارجية الهندية في بيان، الخميس، إن الهجوم الذي وقع في باهالجام في كشمير يوم 22 أبريل الماضي، كان السبب في التصعيد الحالي مع باكستان.

‌‏وأكدت الخارجية الهندية، أن نيودلهي لم تستهدف في هجومها أي مواقع عسكرية في باكستان، زاعمة أن السلطات في إسلام آباد لديها علم بوجود المجموعة الإرهابية التي نفذت هجوم باهالجام.

‌‏وشددت الخارجية الهندية، على أن نيودلهي لم يكن لديها النية للتصعيد بل ترد على التصعيد وردها مركز ودقيق واستهدفت البنى التحتية الإرهابية فقط، مضيفة "باكستان تحاول تبرئة نفسها من أي صلة بمجموعات إرهابية على أراضيها وهذا غير صحيح".

‌‏وزعمت الخارجية الهندية، أن باكستان قامت على مدى عقود بزرع مجموعات إرهابية في الأراضي الهندية، مؤكدة أن "تجربتنا السابقة في التعاون مع باكستان في التحقيقات الخاصة بالعمليات الإرهابية لم تكن إيجابية".