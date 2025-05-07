ماليزيا تُعلن تعليق الرحلات الجوية إلى مدينة أمريتسار الهندية

كوالالمبور - (د ب أ)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الماليزية اليوم الأربعاء توقف الرحلات من وإلى مدينة امريتسار الهندية بسبب تطور الوضع الأمني والمخاوف التشغيلية.

وذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية أن الشركة أصدرت هذا الإعلان بعد إغلاق مطار امريتسار من 7 حتى 9 مايو الجاري.

وقالت الخطوط الجوية الماليزية إن سلامة الركاب وطواقم العمل تحظى بأولوية قصوى، مضيفة أنها تراقب الوضع عن كثب.

وأضافت" سوف نستمر في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سلامة العمليات".

وأشارت الشركة إلى أنها اضطرت لتغيير مسار رحلتين في أعقاب إغلاق المجال الجوي الباكستاني.

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة باتيك اير إلغاء عدة رحلات جوية من وإلى مدينة لاهور الباكستانية ومدينة أمريتسار الهندية بسبب القيود المستمرة على المجال الجوي في ظل تصاعد التوترات بين الهند وباكستان.