استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، استشهاد 9 أشخاص في غارة إسرائيلية جديدة طالت مدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع الفلسطيني، بعد ساعات من تعرّض المدرسة نفسها لغارة أولى أوقعت 22 شهيدا.

ومساء الثلاثاء أسفرت غارة أولى على هذه المدرسة الواقعة في مخيم البريج للاجئين عن استشهاد 22 شخصا، وفق المصدر نفسه.

في حين زعم الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف مركز قيادة وسيطرة تابعا لحركة حماس.

وفجر اليوم الأربعاء، استشهد 8 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة القدرة وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا للغد.

واستشهد 2 آخرين وأصيب 10 أشخاص في قصف لمنزل عائلة أبو شهاب في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

واستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب عدد آخر بعد استهداف الطيران المروحي مخيم المناصرة شرق مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، منزلا في حي تل الزعتر شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين.

ومساء الثلاثاء، استشهد 22 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرين بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين داخل مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن قواته وجهاز الشاباك استهدفوا عددا من المسلحين الذين تواجدوا داخل مجمّع قيادة وسيطرة تابع لمنظمة حماس وسط قطاع غزة.

وزعم أن المكان المستهدف كان يُستخدم من قبل حماس لتخزين وسائل قتالية، خُصّصت للتخطيط وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وزعم جيش الاحتلال إلى أنه قبل الهجوم، تم اتخاذ العديد من الخطوات بهدف تقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والصور الجوية وغيرها من المعلومات الاستخباراتية.