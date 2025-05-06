عبد العاطي يتسلم رسالة إلى الرئيس السيسي من نظيره الإيفواري

وكالات

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، كانديا كامسيوكو كمارا، رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية كوت ديفوار، حيث تسلم رسالة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار، وقد نقل وزير الخارجية تحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره الإيفواري.

وأشاد عبد العاطي بالعلاقات الأخوية بين مصر وكوت ديفوار، مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات في كافة المجالات وعلى رأسها المجال البرلماني والتنموي والاقتصادي وتبادل الاستثمارات، وتطوير التعاون في المجالات الطبية والدوائية، والزراعة، فضلاً عن دفع التعاون في المجال السياحي.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية الإمكانيات التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجالات التشييد والبناء والصناعات الدوائية والبنية التحتية والتي يمكن للجانب الإيفواري الاستفادة منها، خاصة وأن لديها خبرات واسعة في العمل في أفريقيا.

وأشار عبد العاطي إلى التطور الذي شهدته العلاقات البرلمانية بين البلدين، في ضوء الزيارة الناجحة التي أجراها "أداما بيكتوجوا" رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية إلى القاهرة في فبراير 2024، منوها إلى الانتهاء من تشكيل الجانب المصري للجنة الصداقة المصرية-الإيفوارية بين كل من مجلسي النواب في البلدين.

وأكد وزير الخارجية على الدور البنّاء الذي يمكن أن تلعبه مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية-الإيفوارية في تعزيز التعاون البرلماني.

وقد ثمّن الجانبان مخرجات الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين التي عقدت بالقاهرة في أكتوبر 2024، وأكدا على الحرص على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، والتطلع إلى عقد الجولة الثالثة من المشاورات على مستوى وزيري الخارجية في أبيدجان.

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر لانضمام كوت ديفوار للتوافق الأفريقي بشأن ترشيح د. خالد العناني مرشحا عن الاتحاد الأفريقي لمنصب مدير عام منظمة "اليونسكو" في الانتخابات المقرر عقدها في باريس في أكتوبر 2025.