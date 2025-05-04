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حريق كبير في مخزن للإطارات والكرتون بمدينة مشهد الإيرانية (فيديو)

05:06 م الأحد 04 مايو 2025

حريق كبير في مخزن للإطارات

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وكالات

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، باندلاع حريق كبير في مخزن للإطارات والكرتون تابع لمصنع للدراجات النارية في مدينة مشهد الإيرانية.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الحريق الضخم الذي اندلع، أمس السبت، قرب محطة للطاقة في مدينة كراج الإيرانية إثر اشتعال مركز ضغط نفايات كرتونية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الحادث كان حريقًا في مركز جمع وضغط النفايات الكرتونية في نزار آباد (غرب كراج)، وبسبب الرياح القوية امتدت النيران إلى وحدات أخرى، إذ اشتعلت النيران في 12 وحدة.

ويوم 29 أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن انفجارًا وقع في شركة مرتبطة بصناعة المسيّرات في أصفهان وسط إيران.

وأظهرت تحقيقات قناة "إيران إنترناشيونال"، أن الشركة التي وقع فيها الانفجار، اليوم الثلاثاء 29 أبريل، في أصفهان تعمل تحت إشراف مجلس الأمن القومي الإيراني، وتنشط في مجال تصنيع المواد المتفجرة.

ويوم 26 أبريل الماضي، وقع انفجارًا ضخمًا في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، والذي أسفر بحسب آخر الإحصائيات الرسمية عن مقتل 70 شخصًا وفقدان 22 آخرين إضافة إلى وجود 22 جثة غير قابلة للتعرف عليها بسبب شدة الحريق.

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