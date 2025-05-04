حريق كبير في مخزن للإطارات والكرتون بمدينة مشهد الإيرانية (فيديو)
وكالات
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، باندلاع حريق كبير في مخزن للإطارات والكرتون تابع لمصنع للدراجات النارية في مدينة مشهد الإيرانية.
اندلاع حريق في مصنع للدراجات النارية في مدينة مشهد، حسبما أفادت التقارير.— بهاء خليل Bahaa khaleel (@rosemag_3) May 4, 2025
يبدو أن هناك عددًا غير عادي من الانفجارات والحرائق في المصانع في إيران.
اندلع حريق مساء الجمعة في مصنع للكرتون في مدينة نزار آباد، وفي الوقت نفسه، وقع انفجار في محطة للطاقة في مدينة كرج.
وبالطبع، الحريق… pic.twitter.com/mvY7XyrLks
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الحريق الضخم الذي اندلع، أمس السبت، قرب محطة للطاقة في مدينة كراج الإيرانية إثر اشتعال مركز ضغط نفايات كرتونية.
وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الحادث كان حريقًا في مركز جمع وضغط النفايات الكرتونية في نزار آباد (غرب كراج)، وبسبب الرياح القوية امتدت النيران إلى وحدات أخرى، إذ اشتعلت النيران في 12 وحدة.
‼️🚨 انفجار قوي في محطة توليد الطاقة الكهربائية في مدينة كراج الايرانية🔥🔥— ميسون عبد الرحمن بيرقدار (@abdlalhman) May 3, 2025
4,5,2025 pic.twitter.com/rdjivl1rAw
ويوم 29 أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن انفجارًا وقع في شركة مرتبطة بصناعة المسيّرات في أصفهان وسط إيران.
وأظهرت تحقيقات قناة "إيران إنترناشيونال"، أن الشركة التي وقع فيها الانفجار، اليوم الثلاثاء 29 أبريل، في أصفهان تعمل تحت إشراف مجلس الأمن القومي الإيراني، وتنشط في مجال تصنيع المواد المتفجرة.
ويوم 26 أبريل الماضي، وقع انفجارًا ضخمًا في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، والذي أسفر بحسب آخر الإحصائيات الرسمية عن مقتل 70 شخصًا وفقدان 22 آخرين إضافة إلى وجود 22 جثة غير قابلة للتعرف عليها بسبب شدة الحريق.
الإنفجار حدث في مخزن لمواد كيميائية (غالبا نيثرات الآمونيوم) في ميناء الشهيد رجائي (بندر عباس)، بعد إحتراق حاوية بجنب المخزن و وصول النار للمواد الكيميائية...— Meteor || شهاب (@iranianmil_ar) April 26, 2025
عدد المجاريح وصل الى 516 نفر الى الآن...
ميناء الشهيد رجائي أكبر ميناء تجاري في إيران...pic.twitter.com/6FjDyk7dll
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