حريق كبير في مخزن للإطارات والكرتون بمدينة مشهد الإيرانية (فيديو)

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، باندلاع حريق كبير في مخزن للإطارات والكرتون تابع لمصنع للدراجات النارية في مدينة مشهد الإيرانية.

اندلاع حريق في مصنع للدراجات النارية في مدينة مشهد، حسبما أفادت التقارير.



يبدو أن هناك عددًا غير عادي من الانفجارات والحرائق في المصانع في إيران.



اندلع حريق مساء الجمعة في مصنع للكرتون في مدينة نزار آباد، وفي الوقت نفسه، وقع انفجار في محطة للطاقة في مدينة كرج.



وبالطبع، الحريق… pic.twitter.com/mvY7XyrLks — بهاء خليل Bahaa khaleel (@rosemag_3) May 4, 2025

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الحريق الضخم الذي اندلع، أمس السبت، قرب محطة للطاقة في مدينة كراج الإيرانية إثر اشتعال مركز ضغط نفايات كرتونية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الحادث كان حريقًا في مركز جمع وضغط النفايات الكرتونية في نزار آباد (غرب كراج)، وبسبب الرياح القوية امتدت النيران إلى وحدات أخرى، إذ اشتعلت النيران في 12 وحدة.

‼️🚨 انفجار قوي في محطة توليد الطاقة الكهربائية في مدينة كراج الايرانية🔥🔥



4,5,2025 pic.twitter.com/rdjivl1rAw — ميسون عبد الرحمن بيرقدار (@abdlalhman) May 3, 2025

ويوم 29 أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن انفجارًا وقع في شركة مرتبطة بصناعة المسيّرات في أصفهان وسط إيران.

وأظهرت تحقيقات قناة "إيران إنترناشيونال"، أن الشركة التي وقع فيها الانفجار، اليوم الثلاثاء 29 أبريل، في أصفهان تعمل تحت إشراف مجلس الأمن القومي الإيراني، وتنشط في مجال تصنيع المواد المتفجرة.

ويوم 26 أبريل الماضي، وقع انفجارًا ضخمًا في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، والذي أسفر بحسب آخر الإحصائيات الرسمية عن مقتل 70 شخصًا وفقدان 22 آخرين إضافة إلى وجود 22 جثة غير قابلة للتعرف عليها بسبب شدة الحريق.