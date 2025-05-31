أمريكا.. سحب دعوى تطعن على الحظر شبه الشامل للإجهاض في كنتاكي

واشنطن - (أ ب)

سحب محامون وكلتهم امرأة قاضت ولاية كنتاكي لاستعادة حق الإجهاض، الطعن الذي قدموه على الحظر شبه الشامل للإجهاض في الولاية.

وقدم المحامون مذكرة أمس الجمعة لسحب الدعوى طوعيا، لكنهم لم يقدموا سببا للسعي إلى سحب الدعوى.

وتمت إقامة الدعوى العام الماضي بمحكمة الولاية في لويزفيل بالنيابة عن امرأة كانت حبلى منذ سبعة أسابيع آنذاك، وتم الإشارة إليها بالاسم المستعار ماري جو، لحماية خصوصيتها.

وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في كنتاكي، الذي مثل المرأة، في بيان إنه لن يدلي بتفاصيل إضافية بشأن سحب الدعوى.