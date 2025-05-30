المقاومة: استهدفنا قوة إسرائيلية من 10 أفراد في خانيونس

وكالات

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، الجمعة، إن عناصرها أوقعوا قوة إسرائيلية من 10 جنود بين قتيل وجريح باستهداف منزل تحصنوا به أمس في خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضحت سرايا القدس في بيان: "في عملية مشتركة.. تمكن مجاهدونا وكتائب القسام من الإجهاز على قوة صهيونية متوغلة في منطقة الأوروبي جنوب شرق خانيونس باستهدافها بقذيفة مضادة للأفراد والاشتباك المباشر معها من مسافة الصفر".

وأشارت سرايا القدس، إلى أن عناصرها رصدوا هبوط عدد من الطائرات المروحية في موقع استهداف القوة الإسرائيلية في خان يونس.