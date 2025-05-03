تنفيذ حكم القتل بحق سعوديين أدينا بالانضمام إلى معسكرات إرهابية بالخارج



الرياض - ( د ب أ)

نفذت السلطات السعودية اليوم السبت حكم القتل "تعزيزًا" في سعوديين أدينا بالانضمام الى معسكرات تنظيمات إرهابية بالخارج.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحفي اليوم، إن مواطنيين يحملان الجنسية السعودية أقدما على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهما إلى تنظيم إرهابي والالتحاق بمعسكرات التنظيمات الإرهابية في الخارج والتدرب على صناعة المتفجرات وحيازتها، واستخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، وارتكاب الجرائم الإرهابية.

وأضافت الوزارة أن "التحقيق معهما أسفر عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالمنطقة الشرقية".

يذكر أن القتل تعزيرًا يُعد من العقوبات المعمول بها في النظام القضائي السعودي، القائم على أحكام الشريعة الإسلامية، ويُطبق هذا النوع من العقوبات في الجرائم التي تُصنف على أنها بالغة الخطورة، مثل قضايا تهريب المخدرات، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره.

ويُستخدم القتل تعزيرًا في الجرائم التي لم تُحدد لها الشريعة عقوبة محددة، ويُنظر إليه كوسيلة رادعة للحفاظ على النظام العام، حيث تخضع مثل هذه القضايا لتحقيقات دقيقة، يعقبها محاكمات تراعي كافة الملابسات المحيطة بالجريمة.