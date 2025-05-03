صحفيون يحتجون على استمرار احتجاز 4 من زملائهم في اليمن

صحفيون يحتجون على استمرار احتجاز 4 من زملائهم في ا

صنعاء- (د ب أ)

شهدت مدينة مأرب شرقي اليمن، اليوم السبت، وقفة احتجاجية طالبت بالإفراج عن أربعة صحفيين محتجزين في العاصمة صنعاء ومدينة عدن.

وجرت الوقفة الاحتجاجية بمشاركة عشرات الصحفيين والناشطين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث مايو من كل عام، ورفع المحتجون في المدينة الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا "لافتات تطالب بمحاسبة من قتلوا وسجنوا وعذبوا الصحفيين في البلاد منذ سنوات".

وقال بيان صادر عن المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، التي نظمت الوقفة الاحتجاجية: "لا يزال أربعة صحفيين يمنيين رهن الاختطاف أو الاختفاء القسري".

وطالب البيان جماعة الحوثي والحكومة اليمنية " بالإفراج عن هؤلاء الصحفيين والتوقف عن الاعتداءات والانتهاكات والممارسات الممنهجة ضد الصحفيين والتأثير على رأيهم وحرمانهم من ممارسة مهنتهم".

ودعا البيان" الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية إلى ممارسة الضغط الدبلوماسي على جميع الأطراف للإفراج عن الصحفيين المختطفين وكشف مصير المختفين قسريا منهم، ودعم مبادرات الحماية والتأهيل المهني والنفسي والقانوني للصحفيين في اليمن".

وأشار البيان إلى" الانتهاكات والجرائم التي سجلتها نقابة الصحفيين اليمنيين خلال عام 2024، والتي تجاوزت 100 انتهاك بحق الصحافة، في حين وثقت منظمة صدى مقتل 65 صحفيًا منذ عام 2015".

يشار إلى أن اليمن تصنف بأنها واحدة من أسوأ البيئات على مستوى العالم بالنسبة لحرية الصحافة والإعلام وأمن الصحفيين، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.