تحطم طائرة عسكرية تابعة للبحرية في كوريا الجنوبية
08:28 ص الخميس 29 مايو 2025
وكالات
تحطمت طائرة اليوم الخميس، في منطقة نامجو بمدينة بوهان في كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب".
وأوضحت الوكالة أن الطائرة عسكرية وتابعة للبحرية، وكان على متنها 4 أشخاص.
وقالت الشرطة، إن الطائرة تحطمت على سفح جبل في جنوب يوهانج، مؤكدة أن الحادث قيد التحقيق، وفقا لروسيا اليوم.
تحطم طائرة في كوريا الجنوبية تحطم طائرة عسكرية كوريا الجنوبية طيران كوريا الجنوبية تحطم طائرة تابعة للبحرية في كوريا الجنوبية
فيديو قد يعجبك: