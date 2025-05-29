تحطم طائرة عسكرية تابعة للبحرية في كوريا الجنوبية

وكالات

تحطمت طائرة اليوم الخميس، في منطقة نامجو بمدينة بوهان في كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب".

وأوضحت الوكالة أن الطائرة عسكرية وتابعة للبحرية، وكان على متنها 4 أشخاص.

وقالت الشرطة، إن الطائرة تحطمت على سفح جبل في جنوب يوهانج، مؤكدة أن الحادث قيد التحقيق، وفقا لروسيا اليوم.