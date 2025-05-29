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تحطم طائرة عسكرية تابعة للبحرية في كوريا الجنوبية

08:28 ص الخميس 29 مايو 2025

تحطم طائرة -أرشيفية

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وكالات

تحطمت طائرة اليوم الخميس، في منطقة نامجو بمدينة بوهان في كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب".

وأوضحت الوكالة أن الطائرة عسكرية وتابعة للبحرية، وكان على متنها 4 أشخاص.

وقالت الشرطة، إن الطائرة تحطمت على سفح جبل في جنوب يوهانج، مؤكدة أن الحادث قيد التحقيق، وفقا لروسيا اليوم.

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