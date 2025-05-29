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أكبر عملية إجلاء.. 17 ألف شخص يهربون من حرائق الغابات في كندا

08:24 ص الخميس 29 مايو 2025

حرائق الغابات

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وكالات

أدت سلسلة من حرائق الغابات في مقاطعة مانيتوبا الكندية إلى إعلان حالة الطوارئ بالمنطقة، كما وافق رئيس الوزراء مارك كارني على إرسال الجيش للمساعدة.

وقال رئيس وزراء مانيتوبا، واب كينو، إن هذه الحرائق أجبرت 17 ألف شخص من عدة مجتمعات على النزوح، في أكبر عملية إجلاء تشهدها المقاطعة في ذاكرة معظم السكان، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أنه تم استدعاء الجيش للمساعدة هنا "نظرا لحجم الإجلاء الهائل البالغ 17 ألف شخص الذي علينا تنفيذه بسرعة نسبية".

وأضاف: "يسعدني أن أقول إن رئيس الوزراء مارك كارني وافق على هذا الطلب".

وتسهل حالة الطوارئ على السلطات نقل السكان بأمان وتوفير المأوى اللازم لهم.

وكانت مدينة فلين فلون في مانيتوبا قد أمرت في وقت سابق جميع سكانها البالغ عددهم خمسة آلاف شخص بمغادرة المدينة بسبب اقتراب حريق غابات منها.

وطلب من السكان أن يتجهزوا بالمستلزمات الضرورية ويغادروا نحو الجنوب قبل منتصف الليل.

وبدأت السلطات بالفعل في إجلاء المرضى ذوي الاحتياجات الطبية العالية.

من جهته، وقال رئيس بلدية فلين فلون، جورج فونتين: "على الجميع أن يكونوا قد غادروا قبل منتصف الليل، وأنا من بينهم".

واندلع الحريق يوم الإثنين شمال المدينة في مقاطعة ساسكاتشوان المجاورة، وتضخم حجمه بشكل كبير.

كما تم إصدار أوامر إخلاء لسكان كنريتون البالغ عددهم 1200 شخص، وهي بلدة في ساسكاتشوان، وفقا لروسيا اليوم.

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