الحوثي: مهما كان حجم العدوان الإسرائيلي فلن يؤثر على موقفنا من غزة

وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي، الأربعاء، إن العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء يهدف إلى الضغط على موقف الشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني.

وأكد الحوثي، أنه مهما كان حجم العدوان الإسرائيلي ومهما تكرر فلن يؤثر إطلاقا على موقف الشعب اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استعادة الردع من خلال العدوان المتكرر على المنشآت المدنية في اليمن.

وشدد الحوثي، على أن التصعيد في غزة يدفع جماعته إلى الاستمرار والسعي نحو تصعيد عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي.