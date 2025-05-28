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بن غفير يتحدى الجنائية الدولية: لن يردعني أي أمر اعتقال

10:37 ص الأربعاء 28 مايو 2025

إيتمار بن غفير

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وكالات

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على استعداد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإصدار أوامر اعتقال ضده.

وقال بن غفير: "المدعي العام في لاهاي لا يخيفني ولن يردعني أي أمر اعتقال عن مواصلة العمل لأجل شعب وأرض إسرائيل"، وفق تعبيره.

وجاء تعليق بن غفير، بعدما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة الجنائية الدولية، بأن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، كان يستعد قبل إجازته السنوية لطلب إصدار أوامر باعتقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، "بتهمة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية".

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