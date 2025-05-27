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فصائل المقاومة الفلسطينية: توزيع المساعدات عبر الشركة الأميركية إهانة للإنسانية

09:17 م الثلاثاء 27 مايو 2025

توزيع المساعدات في غزة

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وكالات

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن توزيع المساعدات الإنسانية عبر الشركة الأمنية الأميركية إهانة للإنسانية هدفها إذلال شعبنا، مشيرًا إلى أنها تهدف لتحويل قطاع غزة لمعسكرات اعتقال.

وأكدت فصائل المقاومة في بيان لها أن توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية يهدف إلى إفراغ شمال قطاع غزة ووسطه، موضحًة أن توزيع المساعدات عبر الشركة الأميركية يمهد لتنفيذ مشروع التهجير الصهيوني.

ودعت الفصائل لتوزيع المساعدات في إطار عادل وإنساني بعيدا عن الأجندات الأمنية الصهيونية، مشيرًة إلى أن عسكرة توزيع المساعدات تأتي تنفيذا لمخططات العدو لإلغاء دور المنظمات الأممية.

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