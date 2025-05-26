تفاصيل حادث دهس جماهير ليفربول خلال احتفالات الدوري الإنجليزي

القاهرة- مصراوي

اصطدمت سيارة بعدد من المشاة خلال عرض احتفالي لنادي ليفربول لكرة القدم، حيث كان الآلاف من المشجعين يصطفون في شوارع المدينة للاحتفال بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الشرطة في بيان: "نتعامل حاليًا مع تقارير عن حادث سير في وسط مدينة ليفربول. تلقينا بلاغًا في حوالي الساعة 6 مساءً من اليوم، الإثنين 26 مايو، يفيد بوقوع اصطدام بين سيارة وعدد من المشاة في شارع ووتر".

وأضافت الشرطة في بيانها: "توقفت السيارة في مكان الحادث وتم توقيف رجل من قبل الشرطة. وخدمات الطوارئ متواجدة في الموقع حاليًا، وسنصدر تحديثات أخرى فور توفرها".

وفي بيان لاحق، أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على "رجل أبيض يبلغ من العمر 53 عامًا من منطقة ليفربول".



وقالت خدمات الإسعاف في الشمال الغربي في مدينة ليفربول في بيان: "نحن نقيم الوضع حاليًا ونعمل مع الجهات الأخرى في خدمات الطوارئ. أولويتنا هي التأكد من حصول المصابين على المساعدة الطبية بأسرع ما يمكن".

لم تُعلن بعد حصيلة الإصابات أو مدى خطورتها لكن هناك بعضا من وسائل الإعلام البريطانية قالت أن عدد الإصابات حوالي 20 إصابة.

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: "المشاهد في ليفربول مروعة – أفكاري مع جميع المصابين وكل من تأثر بهذا الحادث. أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة والمستمرة لهذا الحادث الصادم. أتابع التطورات، وأطلب منح الشرطة المساحة اللازمة للتحقيق".

كما صرّحت كيم جونسون، عضو البرلمان عن منطقة ليفربول ريفرسايد، والتي تشمل وسط المدينة:

"آمل بصدق أن يكون جميع المتأثرين بالحادث بخير ويعودوا إلى أحبائهم سالمين".