أمريكا ترفع العقوبات عن سوريا وتشمل الشرع والخطاب



وكالات

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة 23 مايو 2025، جزءًا من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة مفاجئة شملت الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس الخطاب، ضمن إطار إعفاء مؤقت مدته 180 يومًا.

وشمل الإعفاء أيضًا جهات حكومية سورية أبرزها البنك المركزي والشركات العامة، وذلك بموجب الترخيص العام رقم 25 الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. واعتُبر القرار محاولة لدعم الحكومة السورية الانتقالية التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الإعفاء يأتي في إطار خطة لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار، مع الإشارة إلى أن القرار سيُراجع ويُحدث كل 180 يومًا بحسب التطورات الميدانية والسياسية في سوريا.

ويُتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في تسهيل تدفق المساعدات وزيادة حركة الاستثمارات الدولية نحو سوريا، خاصة مع دخول البلاد مرحلة جديدة من التعافي بعد أكثر من عقد من الصراع.