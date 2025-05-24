إعلان

أمريكا ترفع العقوبات عن سوريا وتشمل الشرع والخطاب

01:49 ص السبت 24 مايو 2025

الولايات المتحدة وسوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات
رفعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة 23 مايو 2025، جزءًا من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة مفاجئة شملت الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس الخطاب، ضمن إطار إعفاء مؤقت مدته 180 يومًا.

وشمل الإعفاء أيضًا جهات حكومية سورية أبرزها البنك المركزي والشركات العامة، وذلك بموجب الترخيص العام رقم 25 الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. واعتُبر القرار محاولة لدعم الحكومة السورية الانتقالية التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الإعفاء يأتي في إطار خطة لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار، مع الإشارة إلى أن القرار سيُراجع ويُحدث كل 180 يومًا بحسب التطورات الميدانية والسياسية في سوريا.

ويُتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في تسهيل تدفق المساعدات وزيادة حركة الاستثمارات الدولية نحو سوريا، خاصة مع دخول البلاد مرحلة جديدة من التعافي بعد أكثر من عقد من الصراع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الولايات المتحدة وسوريا أمريكا ترفع العقوبات عن سوريا الرئيس أحمد الشرع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس أوروبا: ما يحدث في غزة يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية