إعلان

إسقاط 77 مسيرة أوكرانية في الأراضي الروسية

01:44 ص الخميس 22 مايو 2025

مسيرات أوكرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت خلال المساء من تدمير 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية من الساعة 20:00 إلى 23:50 أمس.

وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة 20:00 إلى 23:50 بتوقيت موسكو في 21 مايو، قامت أنظمة الدفاع الجوي بتدمير واعتراض 77 مسيرة أوكرانية"، وفقا لروسيا اليوم.

وتم إسقاط معظمها، 42 مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وتدمير 14 مسيرة في مقاطعة بيلجورود و9 في مقاطعة موسكو و8 في مقاطعة أوريول ومسيرتين في مقاطعة كالوجا وواحدة في مقاطعة ريزان وواحدة في تولا.

وتحاول القوات الأوكرانية مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى في روسيا باستخدام المسيرات كل يوم تقريبا، وقوات الدفاع الجوي تعترض الطائرات المعادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرة أوكرانية إسقاط مسيرة أوكرانية أوكرانيا روسيا الدفاعات الجوية الروسية الحرب بين روسيا وأوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد