إسقاط 77 مسيرة أوكرانية في الأراضي الروسية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت خلال المساء من تدمير 77 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية من الساعة 20:00 إلى 23:50 أمس.

وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة 20:00 إلى 23:50 بتوقيت موسكو في 21 مايو، قامت أنظمة الدفاع الجوي بتدمير واعتراض 77 مسيرة أوكرانية"، وفقا لروسيا اليوم.

وتم إسقاط معظمها، 42 مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وتدمير 14 مسيرة في مقاطعة بيلجورود و9 في مقاطعة موسكو و8 في مقاطعة أوريول ومسيرتين في مقاطعة كالوجا وواحدة في مقاطعة ريزان وواحدة في تولا.

وتحاول القوات الأوكرانية مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى في روسيا باستخدام المسيرات كل يوم تقريبا، وقوات الدفاع الجوي تعترض الطائرات المعادية.