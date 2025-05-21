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فيديو.. لحظة سقوط جندي أمريكي قبل استقبال ترامب لرئيس جنوب أفريقيا

08:48 م الأربعاء 21 مايو 2025

سقوط جندي أمريكي قبل استقبال ترامب لرئيس جنوب أفري

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر سقوط أحد أفراد الجيش الأمريكي الحاملين لأعلام الولايات أمام البيت الأبيض بعدما فقد وعيه على الهواء مباشرة، وذلك قبل استقبال الرئيس دونالد ترامب لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وعقد ترامب ورامافوزا اجتماعًا رسميًا، حسب بيان صادر عن رئاسة جنوب أفريقيا، في ظل توتر العلاقات بين البلدين خلال عهد ترامب.

وقلصت إدارة ترامب المساعدات الخارجية الموجهة إلى جنوب أفريقيا، وكرّر مزاعم غير مثبتة عن "إبادة جماعية" يتعرض لها البيض هناك، وهو ما رفضته محكمة جنوب أفريقيا ووصفته بـ"غير الحقيقي".

وخلال فترة ترامب، منحت واشنطن صفة لاجئين لأفراد من أقلية "الأفريكانيين" البيض الناطقين بالأفريكانية بزعم تعرضهم لـ"تمييز عنصري"، استجابة لدعوة ترامب لإعطاء الأولوية لإعادة توطينهم.

في الوقت نفسه، أقرت جنوب أفريقيا قانون "نزع الملكية دون تعويض" الذي يسمح للحكومة بمصادرة بعض الأراضي لإعادة توزيعها، ضمن جهود معالجة التفاوتات العرقية الناتجة عن نظام الفصل العنصري، رغم أن البيض يشكلون أقلية لكنهم يملكون النسبة الأكبر من الأراضي الزراعية.

وأفاد مكتب رامافوزا أن الاجتماع تناول "قضايا ثنائية وإقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك"، معتبرًا الزيارة فرصة لإعادة ضبط العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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