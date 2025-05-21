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محكمة إسرائيلية: قرار إقالة رئيس الشاباك كان مخالفة للقانون

06:12 م الأربعاء 21 مايو 2025

نتنياهو

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وكالات

أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، أن قرار حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك رونين بار كان عبر عملية غير سليمة ومخالفة للقانون.

وفي نهاية أبريل الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أنها ستلغي قرار إقالة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، وذلك من خلال استفتاء هاتفي، بعد أن أعلن الأخير عن نيته الاستقالة من منصبه في 15 يونيو المقبل.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد رأى منذ البداية أنه من الأفضل أن يرحل رونين بار عن منصبه بشكل متفق عليه ومحترم، كما فعل رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي. وأضافت أن قرار الإقالة أصبح غير ذي جدوى بعد أن قرر بار الاستقالة من منصبه دون شروط مسبقة.

وصرح بار، بأنه ينوي ترك منصبه في 15 يونيو المقبل، بعد نحو ثلاثة أشهر من تصويت الحكومة الإسرائيلية لأول مرة على إقالته.

وفي تصريحات سابقة له، تحمل بار مسؤولية الإخفاقات التي تعرض لها جهاز الشاباك خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023، قائلاً إن الجهاز "فشل في تقديم التحذيرات اللازمة بشأن الهجوم"، وهو ما وصفه بالحادث الذي أثر بشكل كبير على جهاز الأمن الإسرائيلي.

وفي مارس الماضي، صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على إقالة بار من منصبه، حيث كان من المقرر أن تدخل الإقالة حيز التنفيذ في 10 أبريل الماضي. إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية جمدت قرار الإقالة، وهو ما أثار غضب بنيامين نتنياهو وحلفائه في الائتلاف الحكومي.

وتصاعدت التوترات بين بار ونتنياهو، إذ يتهم الأخير بار وبعض أعضاء الحكومة اليمينية بـ"إجراء تحقيقات ذات دوافع سياسية تهدف إلى تشويه سمعة الحكومة"، مما أثار نزاعًا مريرًا بين الجانبين.

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