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أردوغان: المدنيون في غزة يعيشون في جحيم حيث الكارثة الإنسانية الأشد

03:44 م الأربعاء 21 مايو 2025

رجب طيب أردوغان

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وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المدنيين في غزة يعيشون في جحيم، حيث تقع الكارثة الإنسانية الأشد في العصر الحديث.

وأكد "أردوغان"، في تصريحات صحفية، أنه من الضروري معارضة التوسع الإسرائيلي ودعم وحدة أراضي فلسطين وكذلك لبنان وسوريا.

وفي السياق الحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية قال الرئيس التركي: "سنواصل اتصالاتنا المكثفة مع روسيا وأوكرانيا لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار وسلام عادل".

وفيما يتعلق بأحدث إحصائيات ضحايا الحرب في غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة ضحايا قصف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023، والذين وصلت أعدادهم إلى 53,573 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 121,688 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

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أردوغان المدنيون في غزة الكارثة الإنسانية غزة
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