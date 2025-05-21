أستراليا تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطالب بدخول المساعدات

وكالات

أدانت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج التصريحات التي وصفتها بـ"البغيضة" لأعضاء من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أهل غزة الذين يعيشون الكارثة.

وقالت وونج، في بيان رسمي، إن "إسرائيل منعت وصول الكثير من مساعداتنا المخصصة لدعم المدنيين في غزة"، موضحة أن التقارير الأممية المرعبة خلال الليل بشأن المخاطر على الرضع والأطفال تؤكد دعوتنا.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية الانضمام إلى الشركاء الدوليين في دعوة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة فورًا، معربة عن قلق بلادها الشديد إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيين.

وأكدت وونج معارضة بلادها توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشددة على أن التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة ينتهك القانون الدولي.

وتابعت: "نعمل مع شركائنا للضغط من أجل وقف إطلاق النار وعودة الأسرى وحماية المدنيين في غزة، كما ننسق مع شركائنا لمعاقبة المتطرفين الإسرائيليين بسبب عنفهم ضد الفلسطينيين".