إلغاء كلمة غولان في مؤتمر إسرائيلي بعد تصريحاته عن أطفال غزة

وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بإلغاء كلمة زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان في مؤتمر الحرب على اللاسامية بعد تصريحاته عن قتل الأطفال بغزة.

وكان غولان قال إن إسرائيل في طريقها لأن تكون دولة منبوذة إذا لم تتعامل كدولة طبيعية. وانتقد غولان استمرار إسرائيل في قتل الأطفال والمدنيين والعمل على تهجير السكان في قطاع غزة.