إلغاء كلمة غولان في مؤتمر إسرائيلي بعد تصريحاته عن أطفال غزة
02:17 م الثلاثاء 20 مايو 2025
وكالات
أفادت القناة 14 الإسرائيلية بإلغاء كلمة زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان في مؤتمر الحرب على اللاسامية بعد تصريحاته عن قتل الأطفال بغزة.
وكان غولان قال إن إسرائيل في طريقها لأن تكون دولة منبوذة إذا لم تتعامل كدولة طبيعية. وانتقد غولان استمرار إسرائيل في قتل الأطفال والمدنيين والعمل على تهجير السكان في قطاع غزة.
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