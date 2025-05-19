الجرافات الإسرائيلية تهدم سور المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة

وكالات

أقدمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، جرافات الجيش الإسرائيلي على هدم السور الشمالي للمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة: "إن الاحتلال استهدف المنظومة الصحية من خلال قصف المستشفيات والمرضى"، وفقا لروسيا اليوم.

أضاف أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على قسم العناية المركزة بالمستشفى الإندونيسي.

وقال: "إن طائرات الاحتلال استهدفت أحد المرضى داخل المستشفى الإندونيسي".

وأمل مدير عام وزارة الصحة في غزة، في فتح المعابر وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية المستعجلة.

واستشهد وأصيب فجر اليوم عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة اليرموك وسط القطاع.

واستهدفت سلسلة غارات جوية شرق عبسان الكبيرة شرق خان يونس، مشيرا إلى سقوط عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "أبو طير" في البلدة.