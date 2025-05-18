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مصر تدين الهجوم الإرهابي في الصومال

03:09 م الأحد 18 مايو 2025

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الأحد داخل معسكر دمانيو التابع للجيش الصومالي في العاصمة مقديشيو، والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتؤكد مصر، حكومة وشعبًا، تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، وفق ما جاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية.

وتشدد مصر على استمرارها في دعم المؤسسات الصومالية الوطنية وقدراتها الأمنية والعسكرية لتمكينها من التصدي لكافة مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها.

وتعرب مصر عن تعازيها لحكومة وشعب الصومال الشقيق ولذوى الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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