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ترامب يدعو رئيس الإمارات لزيارة البيت الأبيض

11:02 م الخميس 15 مايو 2025

دونالد ترامب والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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وكالات

خلال لقاء ثنائي جمعهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال اللقاء الذي عُقد يوم الخميس: "امنحوني شهرًا لتجهيز المكتب البيضاوي، أي تجهيز كل شيء. وأتطلع إلى رؤيتكم في البيت الأبيض، وسنحتفل معًا".

تصريحات ترامب جاءت في سياق إعلان سابق لدولة الإمارات، في مارس، عن خطتها لاستثمار 1.4 تريليون دولار خلال عشر سنوات في قطاعات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والصناعات التحويلية، والطاقة.

وتُقدَّر الاستثمارات الإماراتية الحالية في الولايات المتحدة بنحو تريليون دولار، وفقًا لسفارة الإمارات في واشنطن.

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رامب يدعو رئيس الإمارات لزيارة أمريكا دونالد ترامب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
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