حرائق الغابات في كاليفورنيا تكلف "ميونخ ري" للتأمين نحو مليار يورو

ميونخ - (د ب أ)

أدت حرائق الغابات المدمرة التي اندلعت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الشتاء الماضي إلى انخفاض أرباح أكبر شركة للتأمين في العالم "ميونخ ري" بنحو النصف.

وأعلنت الشركة المدرجة في مؤشر "داكس" الرائد في البورصة الألمانية اليوم الثلاثاء أن صافي الربح في الربع الأول انخفض بنسبة 48% على أساس سنوي إلى ما يقل قليلا عن 1.1 مليار يورو.

وكان السبب الرئيسي في ذلك الكارثة الطبيعية في لوس أنجليس، والتي تتوقع الشركة أيضا أن تبلغ تكاليفها الإجمالية 1.1 مليار يورو، ومع ذلك، فإن مجلس إدارة الشركة متمسك بهدفه المتمثل في تحقيق أرباح تبلغ 6 مليارات يورو لهذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن إعادة التأمين هو التأمين الذي تقوم به شركات التأمين، على سبيل المثال تبرم شركات التأمين الأولى مثل "أليانز" عقود التأمين بنفسها مع شركات إعادة التأمين من أجل التحوط من التكاليف الباهظة الناجمة عن الكوارث الطبيعية على وجه الخصوص.

وتعد أمريكا الشمالية القارة التي تعاني من أعلى خسائر جراء الكوارث الطبيعية في العالم، كما تعتبر السوق الأجنبية الأكثر أهمية لشركة "ميونخ ري" الألمانية.

وقال المدير المالي كريستوف يوريكا إن النتائج في الربع الأول من عام 2024 كانت جيدة بشكل استثنائي بسبب المطالبات المنخفضة للغاية، لكن هذه المرة كان هناك عبء كبير، وأضاف: "هذه التقلبات طبيعية وعادة ما تتوازن على مدار الأرباع".

لكن الحرائق في كاليفورنيا لم تكن العبء الوحيد، حيث انخفضت نتائج الاستثمارات الرأسمالية للشركة على أساس سنوي من نحو 2.2 مليار يورو إلى 1.3 مليار يورو، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الخسائر في قيمة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، كما ساهم ضعف الدولار في انخفاض الأرباح، حيث كانت نتائج تغيرات أسعار الصرف إيجابية بواقع 277 مليون يورو في الربع الأول من عام 2024 وسلبية بواقع 506 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام.

واعتبر يوريكا أن تحقيق الشركة ربح ربع سنوي يزيد قليلا عن مليار دولار دليل على قدرتها على مقاومة الأزمات.

ومع ذلك، لا تزال "ميونخ ري" تتوقع المزيد من الفرص التجارية الإيجابية في الأشهر المقبلة، كما أنها أبقت على أهدافها لعام 2025 دون تغيير.