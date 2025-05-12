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حماس تفرج عن الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر بعد مفاوضات مع واشنطن

07:18 م الإثنين 12 مايو 2025

الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر

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وكالات

سلمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، مساء اليوم الإثنين، الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن المقرر أن يتم نقل ألكسندر إلى الجانب الإسرائيلي من خلال معبر كيسوفيم، وذلك بعد إتمام عملية التسليم في شمال مدينة خان يونس.

ومن جانبها قالت الحركة في بيان لها: أنها أفرجت عن ألكسندر بعد اتصالات مع واشنطن ضمن جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، مشيرًة إلى أن الإفراج عن ألكسندر يأتي بعد اتصالات مهمة أبدت فيها الحركة إيجابية ومرونة عالية.

وأضافت حماس: المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى ومواصلة العدوان تطيل معاناتهم وقد تقتلهم، مؤكدًة جاهزيتها للشروع فورا في مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام.

وحثت الحركة إدارة ترامب على مواصلة العمل لإنهاء الحرب التي يشنها مجرم الحرب نتنياهو على الأطفال والنساء والمدنيين، مؤكدًا: جاهزون للشروع في مفاوضات للوصول لاتفاق يؤدي لانسحاب الاحتلال وإنهاء الحصار وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، في وقت سابق، إن مروحية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، أقلت والدة ألكسندر، إلى قاعدة رعيم، ويتواجد هناك أيضا المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف.

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حماس تفرج عن الأسير الأمريكي الأسير الأمريكي عيدان ألكسندر حماس معبر كيسوفيم
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