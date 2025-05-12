مصدر أمريكي لشبكة سي إن إن: الإفراج عن ألكسندر سيطلق محادثات سلام فورية

تل أبيب- (د ب أ)

قال مصدر مطلع على المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وحركة حماس لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الإفراج عن الرهينة الأمريكي عيدان ألكسندر سيقود فورا إلى مفاوضات من أجل ترتيب أوسع يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.

وقال المصدر: "سندخل فورا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام."

ووصف مسؤولون أمريكيون، منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإفراج عن ألكسندر باعتباره خطوة أولى نحو إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع الرهائن، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز الشاباك، الذي يُنظر إليه على أنه مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستقاوم الضغوط الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة قبل تحقيق أهدافها.

وأضاف ديختر لهيئة البث العامة الإسرائيلية (كان): "لسنا النجمة الـ 51 على علم الولايات المتحدة، وأهداف الحرب لم تتغير".