بعد يوم من تعيينه.. استقالة مستشار الأمن السويدي بسبب صور فاضحة



وكالات

أعلن مستشار الأمن القومي السويدي الجديد، توبياس تيبيرج، استقالته بعد ساعات فقط من توليه المنصب، وذلك بعد الكشف عن فضيحة.

وبعد تعيينه في منصبه، تلقت الحكومة السويدية صورا فاضحة له، نشرها عبر تطبيق مواعدة.

وبحسب صحيفة إكسبريسن السويدية، فإن الحكومة تسلمت الصور فور إعلان تعيين تيبيرج، مما دفعه إلى تقديم استقالته في وقت مبكر من الجمعة، بعد أن كان قد باشر مهامه الخميس.

وأكد تيبيرج، أن الصور قديمة ومن حساب سابق له على موقع المواعدة جرايندر، معترفا أنه "كان يجب أن يُفصح عن هذه المعلومات خلال إجراءات التصريح الأمني، لكنه لم يفعل".

وكان من المقرر أن يرافق تيبيرج رئيس الوزراء أولف كريسترشون في اجتماع لقادة شمال أوروبا في النرويج، الجمعة، إلا أنه أُلغي حضوره في اللحظة الأخيرة، وفقا لسكاي نيوز.

وعلّق رئيس الوزراء كريسترشون من العاصمة النرويجية أوسلو، قائلا: "كان ينبغي مشاركة هذه المعلومات خلال عملية التحقق الأمني"، مضيفا: "ما حدث يُعد فشلا مؤسسيا في النظام".