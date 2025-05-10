إعلان

وزير الخارجية الهندي يتهم باكستان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

10:09 م السبت 10 مايو 2025

وزير الخارجية الهندي فيكرام مصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(سي إن إن)

اتهم وزير الخارجية الهندي فيكرام مصري، باكستان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر يوم السبت، بعد سماع دوي انفجارات في الأجزاء الخاضعة للإدارة الهندية والباكستانية من كشمير.

وأشار المصري في خطاب متلفز مساء السبت، إلى أنه خلال الساعات القليلة الماضية، حدثت انتهاكات متكررة للتفاهم الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا المساء بين المديرين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان.

وأضاف: "وهذا خرق للتفاهم الذي تم التوصل إليه في وقت سابق اليوم، وقال إن القوات المسلحة تقدم ردا كافيا ومناسبا وتأخذ هذه الانتهاكات على محمل الجد".

وقال "المصري"، إن الهند تدعو باكستان إلى اتخاذ "الخطوات المناسبة لمعالجة هذه الانتهاكات والتعامل مع الوضع بجدية ومسؤولية"، وأضاف أن الجيش الهندي تلقى تعليمات "بالتعامل بقوة" مع انتهاكات وقف إطلاق النار على طول الحدود وخط السيطرة في كشمير.

ولم ترد باكستان حتى الآن علناً على اتهامات "مصري"، ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الباكستاني كلمة في وقت متأخر من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيكرام مصري باكستان الهند الهند وباكستان الخارجية الهندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وتدعو للتهدئة في غزة