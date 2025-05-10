وزير الخارجية الهندي يتهم باكستان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

(سي إن إن)



اتهم وزير الخارجية الهندي فيكرام مصري، باكستان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر يوم السبت، بعد سماع دوي انفجارات في الأجزاء الخاضعة للإدارة الهندية والباكستانية من كشمير.



وأشار المصري في خطاب متلفز مساء السبت، إلى أنه خلال الساعات القليلة الماضية، حدثت انتهاكات متكررة للتفاهم الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا المساء بين المديرين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان.



وأضاف: "وهذا خرق للتفاهم الذي تم التوصل إليه في وقت سابق اليوم، وقال إن القوات المسلحة تقدم ردا كافيا ومناسبا وتأخذ هذه الانتهاكات على محمل الجد".



وقال "المصري"، إن الهند تدعو باكستان إلى اتخاذ "الخطوات المناسبة لمعالجة هذه الانتهاكات والتعامل مع الوضع بجدية ومسؤولية"، وأضاف أن الجيش الهندي تلقى تعليمات "بالتعامل بقوة" مع انتهاكات وقف إطلاق النار على طول الحدود وخط السيطرة في كشمير.



ولم ترد باكستان حتى الآن علناً على اتهامات "مصري"، ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الباكستاني كلمة في وقت متأخر من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.