بخلاف الصين.. ترامب يوافق على تجميد التعريفة الجمركية 90 يوما

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قرر رفع التعريفة الجمركية المفروضة على الصين إلى 125%، وذلك بسبب ما وصفه بـ"عدم احترام الصين لأسواق العالم".

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال: "يسري هذا القرار بشكل فوري".

وأوضح ترامب ،أن على الصين أن تدرك أن "أيام استغلال الولايات المتحدة ودول أخرى لم تعد مقبولة أو قابلة للاستمرار"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ردًا على سياسات اقتصادية وصفها بـ"الاستغلالية".

وأشار الرئيس الأمريكي على "تروث سوشيال" أن أكثر من 75 دولة تواصلت مع ممثلين عن الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارة التجارة ووزارة الخزانة ومكتب الممثل التجاري، للتفاوض حول قضايا تشمل التجارة، والتعريفات الجمركية، والتلاعب بالعملة، والحواجز غير النقدية.

وأشار ترامب إلى أن هذه الدول "لم تتخذ أي إجراء انتقامي ضد الولايات المتحدة، بناءً على اقتراحي القوي"، معلنًا أنه "وافق على فرض تجميد مؤقت للتعرفة لمدة 90 يومًا، مع تعرفة متبادلة مخفضة تصل إلى 10% فقط خلال هذه الفترة"، مؤكدًا أن هذا القرار "يسري أيضًا بشكل فوري".

وختم الرئيس الأمريكي منشوره بقوله: "شكرًا لاهتمامكم بهذا الموضوع!".

وفي وقت سابق، تعهدت الصين باتخاذ "إجراءات حازمة وفعالة" لحماية حقوقها ومصالحها بعد دخول رسوم جمركية بنسبة 104% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية حيز التنفيذ، الأربعاء.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "لا تزال الولايات المتحدة تفرض تعريفات جمركية تعسفية على الصين وتمارس ضغوطًا شديدة بلا هوادة. تعارض الصين بشدة ولن تقبل أبدًا مثل هذا السلوك الاستبدادي والمتنمر".

وأضاف لين: "إذا تجاهلت الولايات المتحدة مصالح كلا البلدين والمجتمع الدولي وأصرّت على شن حرب تعريفات وحرب تجارية، فإن الصين ستقاتل حتى النهاية".

كان من المقرر زيادة الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية بنسبة 34%، الأربعاء، كجزء من حزمة التعريفات الجمركية "المتبادلة" لترامب. لكن الرئيس أضاف 50% أخرى بعد أن رفضت بكين التراجع عن وعدها بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على السلع الأمريكية بحلول ظهر الثلاثاء.

كما وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا، الثلاثاء، يقضي بمضاعفة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية التي تقل قيمتها عن 800 دولار أمريكي ثلاث مرات.