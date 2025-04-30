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وسط أجواء رومانسية داخل كوخ.. أردني يفاجئ زوجته بالطلاق (فيديو)

05:08 م الأربعاء 30 أبريل 2025

أردني يفاجئ زوجته بالطلاق

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وكالات

في لحظة شاعرية غير متوقعة، فاجئ رجل أردني زوجته بالطلاق، وسط أجواء شاعرية وكوخ مزين بالورد الأصفر.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو، يظهر فيه رجلًا وهو يُجهز كوخًا خشبيًا داخل أحد الفنادق السياحية في منطقة عجلون شمال الأردن، مستخدمًا عناصر تعكس أجواءً عاطفية مثل الورود والشموع.

ولاقى الفيديو رواجًا كبيرًا، بين مستنكر ومستغرب. بينما أشار بعض خبراء التسويق الرقمي إلى احتمال أن يكون هذا المشهد جزءًا من حملة تعتمد على "التسويق العكسي"، وهي طريقة تعتمد على خلق مواقف غير تقليدية لجذب الانتباه دون الإعلان المباشر.

ومن جانبه، عبر أحد موظفي الفندق المشاركين في تجهيز المكان، عن استغرابه وتأنيب ضميره، قائلًا: "منذ بدأت العمل في التزيين، شعرت بثقل في القلب، وكأنني أشارك في إعداد مشهد لانفصال لا احتفال".

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