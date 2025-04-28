بعد رفض مقترح الهدنة.. إسرائيل تخطط لتوسيع العمليات بغزة

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ينعقد مساء اليوم الاثنين لجلسة ثالثة خلال أسبوع لاتخاذ قرارات بشأن توسيع العمليات بقطاع غزة.

ونقلت "معاريف" عن مصدر سياسي إسرائيلي كبير، أن احتمال التوصل إلى صفقة بدا ضئيلًا خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد نقلت عن مصدر إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ترفض مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي يشمل إعادة كل الأسرى.

وقال المصدر: "تل أبيب ترفض مقترحًا لوقف إطلاق النار بغزة 5 سنوات يشمل إعادة كل الأسرى".

وأول أمس السبت، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها مستعدة لعقد صفقة لإنهاء الحرب في غزة تشمل إطلاق سراح الأسرى المتبقين جميعًا دفعة واحدة (59 أسيرًا إسرائيليًا محتجزًا لديها)، وهدنة لمدة 5 سنوات، وفق ما نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مسؤول في الحركة اشترط عدم الكشف عن اسمه.