مقتل 9 جنود في اشتباكات مع متمردين في كولومبيا

بوجوتا- (د ب أ)

قتل تسعة جنود على الأقل وتم اختطاف نحو 10 آخرين في اشتباكات مع متمردين مشتبه بهم في جنوب شرق كولومبيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الأحد.

ووقع القتال في مقاطعة جوافياري، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الكولومبية نقلا عن مصادر عسكرية.

وتنشط في المنطقة جماعات مختلفة منشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة (فارك)، التي رفضت اتفاق السلام لعام 2016 وظلت متخفية عن الأنظار، ويشتبه في أنها نفذت الهجمات.

وغالبا ما تشارك هذه الجماعات في تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني والابتزاز.

وكتب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الذي كان عضوا في منظمة حرب عصابات في الثمانينيات من القرن الماضي ، على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "يجب على لجنة مستقلة أن تدرس على الفور ظروف الهجوم على الجيش في جوافياري، وأن تدرس قرار إنهاء وقف إطلاق النار".

وأضاف:"أنا مسؤول عن حياة كل شاب في قوات الأمن، وأريد عودتهم جميعا سالمين إلى عائلاتهم. في كولومبيا، لا ينبغي أن يموت أحد على يد آخرين".

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، قتل 18 جنديا وضابط شرطة في هجمات منفصلة في جميع أنحاء كولومبيا، حسبما أفادت إذاعة كاراكول.

وكتب وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "ندين ونرفض بشدة اغتيال شرطتنا وجيشنا".

وعانت كولومبيا من حرب أهلية استمرت 52 عاما شارك فيه المتمردون اليساريون والقوات شبه العسكرية اليمينية والجيش، وخلفت الحرب حوالي 220 ألف قتيل وملايين النازحين.

وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني بعد اتفاق السلام المبرم في عام 2016 بين كولومبيا وأكبر جماعة متمردة، القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، إلا أن أجزاء من البلاد لا تزال تسيطر عليها جماعات غير قانونية.