ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء رجائي في إيران إلى 25 قتيلاً



(وكالات)

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع في ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، إلى 25 قتيلاً وقرابة 800 مصاب، في حادث قالت منظمة إدارة الأزمات الإيرانية بإنه ناتج عن "التخزين غير الآمن للمواد الكيميائية".

وقع الانفجار يوم أمس في الميناء، الذي يعد واحداً من أهم الموانئ الإيرانية على الخليج العربي، مما أدى إلى اهتزاز الأرض في المنطقة المحيطة، حيث شعر السكان بتأثيره في أرجاء المدينة.

وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء "إلنا"، أكد المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات، حسين زفري، أن سبب الانفجار يعود إلى المواد الكيميائية المخزنة بشكل غير آمن داخل حاويات في الميناء. وأضاف أن المدير العام لإدارة الأزمات كان قد حذر من المخاطر المحتملة للميناء في زيارات سابقة، مشيرًا إلى احتمالية وقوع حوادث مشابهة.

من جانب آخر، أكد متحدث باسم الحكومة الإيرانية أن المواد الكيميائية كانت السبب الأرجح للانفجار، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن تحديد السبب الدقيق للحادث حتى الآن.

في الوقت نفسه، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى الموقع فور وقوع الحادث، حيث عملت على إحصاء الضحايا وتقديم العلاج للمصابين في الساعات الأولى بعد الانفجار. كما قام النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، بتوجيه تعليمات بفتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب الانفجار والوقوف على تفاصيل الحادث.

وكشفت السلطات المحلية في محافظة هرمزكان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نشأ نتيجة تخزين غير صحيح لعدد من الحاويات في ميناء "شهيد رجائي"، في وقت يجري فيه إخلاء الموقع ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.