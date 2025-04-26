السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس

وكالات



أعربت المملكة العربية السعودية عن صادق تعازيها ومواساتها لإيران جراء الانفجار الذي وقع في ميناء بمدينة بندر عباس، اليوم السبت، وأسفر عن وقوع العديد من الوفيات والإصابات.



وجاء نص بيان وزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): "تعرب وزارة الخارجية عن صادق تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية جراء الانفجار الذي وقع في ميناء بمدينة بندر عباس في جنوب إيران، وأسفر عن العديد من الوفيات والإصابات."



وتعبر المملكة عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، واستعدادها لتقديم أي عون يطلبه الأشقاء إثر هذا المصاب.