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إعلام عبري: مصر تسعى لاتفاق تبادل قبل زيارة ترامب للسعودية

08:57 م الجمعة 25 أبريل 2025

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

ذكرت القناة 13 العبرية أن مصر تبذل جهودًا للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل قررت عدم السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، رغم الضغوط الدولية المتزايدة.

وأضافت القناة أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، استعرض خلال اجتماع "الكابينت" الأمني خططًا عسكرية لتوسيع القتال في القطاع.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي مطّلع أن المستوى السياسي بات قريبًا من اتخاذ قرار بشأن توقيت ونطاق العملية المقبلة، على نحو يُفترض أن يُفاجئ حركة حماس.

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الخارجية المصرية صفقة تبادل الأسرى ترامب السعودية
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