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حماس: تصريحات نتنياهو تكريس لنهج الإبادة الجماعية

06:59 م الخميس 24 أبريل 2025

حركة حماس

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وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن من يتباكون على ضحايا النازية أصبحوا اليوم سادة الإبادة في العصر الحديث.

وأضافت الحركة في بيان لها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتحدث عن الهولوكوست، في حين أن الفلسطينيين يُحرقون أحياء في غزة بما أسمته "محرقة العصر الحديث".

وأكدت الحركة أن غزة اليوم أصبحت "أوشفيتز القرن الـ21"، حيث يختلط الرماد الفلسطيني بالفاعل الصهيوني في ظل صمت عالمي.

واعتبرت الحركة تصريحات نتنياهو تكريسًا لنهج الإبادة الجماعية، وتبريرًا مفضوحًا لجرائم الحرب، مشددة على أن مقاومة المشروع الصهيوني الإبادي تعد واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا على العالم الحر.

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حماس حركة حماس الإبادة الجماعية بغزة بنيامين نتنياهو
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